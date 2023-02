Oro: nel 2022 domanda record a +18%, livello più alto dal 2011

La domanda di oro nel 2022 ha raggiunto i massimi da 11 anni a questa parte. Così il World Gold Council, secondo cui a far registrare questi numeri record sono stati i “colossali acquisti delle banche centrali, aiutati da un vigoroso acquisto da parte degli investitori retail”. La domanda annuale di oro è balzata del 18% a 4.741 tonnellate nel corso dell’anno, la cifra annuale più alta dal 2011, alimentata dalla domanda record del quarto trimestre di 1.337 tonnellate.

Il World Gold Council ha attribuito il picco all’incertezza geopolitica e all’alta inflazione, con un aumento del 152% rispetto al 2021, quando le banche centrali avevano acquistato solo 450 tonnellate d’oro. “Gli acquisti netti delle banche centrali nel quarto trimestre sono stati pari a 417 tonnellate, portando il totale degli acquisti nel secondo semestre a 862 tonnellate. Come nel terzo trimestre, i dati per l’ultimo trimestre dell’anno sono stati ancora una volta una combinazione di acquisti dichiarati e una stima sostanziale di acquisti non dichiarati”, ha dichiarato il WGC.