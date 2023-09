LU-VE: risultati semestrali 2023, calo dell’utile netto e aumento fatturato

Nel primo semestre 2023, LU-VE ha registrato un utile netto di 19,1 milioni di euro, che rappresenta il 6,0% dei ricavi. Questo segna un calo significativo rispetto ai 33,2 milioni (10,4% dei ricavi) del primo semestre 2022.

Il fatturato per il periodo è aumentato in modo marginale, con un incremento dello 0,6% rispetto al primo semestre 2022, raggiungendo un totale di 320,3 milioni. Nel frattempo, il portafoglio ordini è rimasto stabile a 187,5 milioni, in linea con le cifre registrate a dicembre 2022.

L’EBITDA adjusted ha registrato un leggero calo, scendendo a 42,5 milioni, evidenziando una contrazione dello 0,7% rispetto al primo semestre 2022. La posizione finanziaria netta a giugno 2023 era negativa per 160,2 milioni, peggiorando di 4,8 milioni rispetto a giugno 2022. Tale situazione è dovuta principalmente all’aumento del capitale circolante netto e degli investimenti. Il flusso di cassa derivante dalla gestione operativa ammonta a 29,5 milioni, ovvero il 9,2% del fatturato.