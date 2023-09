Bundesbank: economia tedesca in contrazione nel terzo trimestre

L’economia tedesca probabilmente si contrarrà nel trimestre in corso, poiché l’industria è in recessione e i consumi privati contribuiscono poco alla crescita, ha dichiarato lunedì la Bundesbank in un rapporto economico mensile.

La più grande economia europea ha subito una breve recessione all’inizio dell’anno e ha prodotto una crescita piatta nel secondo trimestre, quindi una contrazione nel periodo attuale significherebbe quattro trimestri consecutivi con una crescita negativa o piatta.