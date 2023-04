L’Oréal: acquista il brand skincare Aesop per $2,5 mld

Il colosso francese della cura della pelle L’Oréal ha raggiunto un accordo per acquisire il marchio di cosmetici di lusso Aesop, fondato a Melbourne, per un enterprise value di 2,53 miliardi di dollari.

La transazione arriva dopo mesi di trattative in quanto anche altre società, tra cui la società di private equity Permira e la società di investimento cinese Primavera Capital, hanno mostrato interesse per il marchio australiano, di proprietà della brasiliana Natura & Co, secondo quanto riferito da Bloomberg.

Con l’ingresso in L’Oreal, Aesop si unisce ad una serie di marchi di lusso come Lancome e Yves Saint Laurent, nell’ambito di uno spostamento del target verso i cosmetici di fascia alta da parte dell’azienda francese.

L’accordo aiuterà Natura a ridurre il proprio indebitamento e a concentrarsi su altre attività.