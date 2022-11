Liz Truss docet, i mercati adesso prendono di mira Lula. Maxi piano spese fa scattare sell-off su asset Brasile

Il nuovo presidente del Brasile Lula da Silva ha avuto ieri il suo ‘momento Liz Truss’ con i mercati che hanno reagito nervosamente alle sue mosse di politica economica. Come spiega Marcos Casarin, Chief LatAm Economist di Oxford Economics, Lula sembra aver calcolato male la tolleranza dei mercati verso il suo piano di stimolo fiscale. Le vendite di asset brasiliani ha fatto seguito al tentativo di Lula di articolare un emendamento costituzionale che gli consentisse di spendere 175 miliardi di BRL (1,75% del PIL) oltre il tetto di spesa per il prossimo anno.

In una giornata molto positiva per i mercati globali (S&P in rialzo del 5%), i prezzi delle attività brasiliane sono crollati. Il real brasiliano ha chiuso in ribasso del 3% rispetto al dollaro USA a 5,34/$, mentre i rendimenti delle obbligazioni a 10 anni sono aumentati di 80 punti base e sono tornati al livello pre-elettorale del 12,7%. Anche l’indice del mercato azionario Ibovespa è sceso del 3%.

“Riteniamo che parte del sell-off possa essere spiegato dagli investitori che hanno incassato parte dei profitti realizzati dopo le elezioni, nonché da un ritorno al valore equo dopo che il rally post-elettorale ha lasciato le valutazioni degli asset sovrastimate. Riflette anche una sincera preoccupazione per il futuro della politica fiscale”, argomenta Marcos Casarin che prevede l’arrivo di una qualche forma di ‘via libera’ per Lula per spendere di più, forse non l’intero ammontare di 175 miliardi, ma anche impegnandosi a compensare misure come annullare alcuni tagli alle tasse e trovare risparmi altrove. “Prevediamo che l’attuale regola del tetto di spesa verrà modificata l’anno prossimo, erodendone ulteriormente la credibilità”, conclude l’esperto di Oxford Economics.