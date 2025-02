Leonardo, risultati preliminari 2024 in crescita

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo ha esaminato i risultati preliminari per l’anno 2024, rivelando una performance in linea o superiore alle previsioni per l’anno.

Gli ordini hanno raggiunto la cifra di 20,9 miliardi di euro, mostrando un aumento del 12,2% rispetto ai dati Proforma del 2023, con un rapporto book-to-bill che si attesta a 1,2x.

I ricavi hanno seguito questa tendenza positiva, attestandosi a 17,8 miliardi di euro, con un incremento dell’11,1% rispetto al Proforma del 2023.

L’EBITA, un indicatore chiave della redditività operativa dell’azienda, ha mostrato un solido miglioramento, raggiungendo 1.525 milioni di euro, con un aumento del 12,9% rispetto all’anno precedente.

Anche il Free Operating Cash Flow ha visto una crescita significativa, arrivando a 826 milioni di euro, con un incremento del 26,7% rispetto al 2023. .

In calo l’indebitamento netto del gruppo, che si è ridotto del 22,7%, attestandosi a 1.795 milioni di euro rispetto ai 2.322 milioni di euro nel 2023.

Oltre ai risultati finanziari, Leonardo ha ottenuto miglioramenti significativi nei KPI di sostenibilità, coprendo i settori sociale, innovazione e ambiente.

L’aggiornamento del Piano Industriale, che sarà presentato l’11 marzo, offrirà ulteriori dettagli sulle strategie future di Leonardo.