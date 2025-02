Walmart prevede utili inferiori alle attese, titolo a -6%

Walmart ha previsto per l’esercizio in corso utili inferiori alle aspettative, citando incertezze legate al comportamento dei consumatori e alle condizioni economiche e geopolitiche globali. L’azienda prevede una crescita complessiva delle vendite nette tra il 3% e il 4% quest’anno, un tasso inferiore alla crescita del 5% dell’ultimo anno fiscale. Il titolo arretra del 6% a Wall Street.

La guidance di Walmart non include l’impatto potenziale dei dazi , che rimangono un grande punto interrogativo per le aziende del settore retail. L’azienda ha in programma di lavorare con i fornitori e puntare sui propri marchi privati per mantenere bassi i prezzi.

Walmart ha previsto utili per azione (EPS) adjusted tra 2,5 e 2,6 dollari, al di sotto della stima media degli analisti di $2,77 (consenso Bloomberg).

Per il primo trimestre, indica un EPS adjusted tra 57c e 58c, al di sotto della stima di 65c.

I risultati del quarto trimestre mostrano che le vendite complessive negli Stati Uniti, escluso il gas, sono aumentate del 4,9%, al di sopra delle stime. L’EPS adjusted è stato pari a 66c, leggermente al di sopra della stima di 65c.