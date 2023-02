Leonardo: nessuna variazione alle previsioni di produzione del Boeing 787 (analisti)

Il Sole24Ore riporta frasi attribuite a Leonardo in merito all’interruzione temporanea della produzione del Boeing 787 per riesaminare una parte della fusoliera, secondo le quali `al momento non si prevede alcun cambiamento nelle previsioni di produzione e consegne per il 2023`. L’argomento è rilevante in quanto Leonardo fornisce fusoliere a Boeing e la divisione aerostrutture resta l’area più problematica, perdendo 0,2 miliardi a livello operativo e bruciando un ammontare simile di cassa; il break-even è previsto nel 2025, ma necessita di una ripresa dei volumi di produzione.