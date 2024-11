Leonardo insieme a BF per sfide globali nell’agroindustriale e lotta cambiamento climatico

Leonardo e BF Spa hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding (MoU) allo scopo di rispondere in modo efficace e coordinato alle sfide globali nel settore agroindustriale e nella lotta al cambiamento climatico, mettendo a sistema le rispettive competenze per generare un impatto positivo e duraturo. L’accordo consentirà ai due gruppi di collaborare su progetti strategici a livello globale, nonché di creare sinergie per approcciare i progetti delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS), rafforzando così la portata delle rispettive iniziative nei settori chiave.

Nel dettaglio, il MoU si propone di effettuare attività di ricerca e sviluppo nelle aree geografiche di comune interesse, inclusi alcuni Paesi coinvolti dal Piano Mattei, e di identificare congiuntamente nuove opportunità, promuovendo al contempo la tutela della biodiversità e dello sviluppo sostenibile con il pieno coinvolgimento delle realtà locali. La collaborazione tra Leonardo e BF Spa rappresenta un’ulteriore conferma dell’impegno comune verso l’innovazione, la sostenibilità e la creazione di valore condiviso.