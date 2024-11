Avvio prudente a Piazza Affari, oggi inflazione eurozona

Partenza debole per le borse europee, in una giornata che vedrà Wall Street chiudere anticipatamente dopo lo stop di ieri chiusa per il Giorno del Ringraziamento. A Piazza Affari, Ftse Mib in flessione dello 0,2% a 33.190 punti. In coda Generali (-1,5%), che potrebbe avere una quota del 50% nella nuova piattaforma di asset management in joint venture con Natixis. In rialzo Mps (+1,1%), che prosegue il buon momento innescato dal riassetto bancario italiano.

Riflettori puntati sull’inflazione della zona euro in uscita stamani, preceduta dai dati sui prezzi al consumo in Francia, che hanno evidenziato una crescita inferiore alle attese (1,7%). Ieri l’inflazione in Germania è rimasta invariata al 2,4%, a fronte di un’accelerazione prevista, mentre in Spagna è aumentata come da attese (al 2,4%). In uscita anche il rapporto Bce sulle aspettative di inflazione a 1 e 3 anni.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene in area 122 punti base, con il decennale italiano in calo al 3,34% e il benchmark tedesco al 2,12%.

Fra le materie prime il petrolio Brent scambia a 72,2 dollari al barile, l’oro si riavvicina a 2.660 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,057 mentre il dollaro/yen scambia a 150,1 dopo i dati sull’inflazione della regione di Tokyo, che supportano un aumento dei tassi a dicembre da parte della BoJ. Fra le criptovalute il Bitcoin risale a 95.700 dollari.