Leonardo, elicotteri Cormorant: aggiudicato da Canada contratto di $1 MLD. Il commento dell’AD Profumo

Leonardo ha annunciato che “il Dipartimento della Difesa Nazionale Canadese ha assegnato” al gruppo “(attraverso

Leonardo U.K. Ltd – Yeovil) un contratto del valore di 1 miliardo di dollari canadesi (690 milioni di euro) per

il programma di ammodernamento ed espansione della flotta di elicotteri AW101/CH-149 SAR (Search and Rescue) ‘Cormorant’.

Leonardo precisa nella nota con cui ha comunicato la notizia che, “ai 13 Cormorant dedicati alla ricerca e soccorso attualmente in servizio e oggetto di ammodernamento si aggiungono ulteriori tre unità, espandendo la flotta a un totale di 16 aeromobili”.

“Questo contratto accrescerà le prestazioni dei sistemi e delle tecnologie degli elicotteri, assicurerà la conformità alle più recenti e future regolamentazioni dello spazio aereo, estenderà l’operatività della flotta fino al 2042 ed

oltre e consentirà il ritorno degli elicotteri Cormorant alla base operativa principale di Trenton”.

“Dopo 20 anni di onorato servizio operativo, la flotta di CH-149 Cormorant beneficierà di un progetto di ammodernamento proposto dal Team Cormorant, una partnership tra Leonardo ed il suo principale subcontractor canadese IMP Aerospace and Defence, insieme a GE Canada e Collins Aerospace Canada. La maggior parte delle attività del programma di ammodernamento (denominato CMLU – Cormorant MidLife Upgrade) saranno svolte in Canada, principalmente presso IMP”.

“Il programma di ammodernamento porterà la flotta di elicotteri AW101/CH-149 SAR ‘Cormorant’ del Canada ai più elevati standard di capacità operativa, gli stessi che caratterizzano gli AW101 SAR norvegesi, in assoluto i migliori elicotteri per ricerca e soccorso al mondo. Il programma includerà: avionica di ultima generazione, un nuovo cockpit digitale, motori più potenti, comunicazioni wireless in cabina, l’ultimo standard di sensori per ricerca e soccorso tra i quali un sistema elettro-ottico ed uno per la localizzazione di telefoni cellulari.Tali capacità consentiranno di ridurre il tempo necessario alla ricerca e aumentare la capacità di soccorso”.

Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo, ha dichiarato:

“Siamo orgogliosi di essere alla guida, insieme ai partner del Team Cormorant, dell’ammodernamento della flotta di elicotteri AW101/CH149 SAR ‘Cormorant’, come annunciato dal governo canadese. Il Cormorant è l’elicottero ideale per il

Governo Canadese, in grado di soddisfare i requisiti delle proprie Forze Armate, con importanti ritorni per

l’industria canadese e i migliori vantaggi economici per i cittadini”.

Gian Piero Cutillo, Managing Director di Leonardo Helicopters, ha dichiarato:

“La flotta di elicotteri AW101/CH-149 ‘Cormorant’ fornirà alla forza aerea canadese capacità di ricerca e soccorso solide e tecnologicamente avanzate, per operare in qualsiasi condizione meteo su tutto il territorio canadese. Il programma di ammodernamento, attraverso il Team Cormorant, ridurrà i costi di gestione della flotta e allo stesso tempo ne aumenterà ulteriormente l’affidabilità, le capacità e la sicurezza, a vantaggio dei cittadini canadesi”.