Leonardo consegna il primo elicottero AW1. Firmato l’emendamento all’Accordo G2G per altri elicotteri

A Piazza Affari balza del +1,3% Leonardo che al momento si trova a 7,9 euro ad azione. Nella giornata di oggi Leonardo ha consegnato il primo dei dei 18 elicotteri AW169M LUH al Ministero della Difesa austriaco ordinati nell’ambito dell’accordo intergovernativo Italia-Austria (G2G – Government-to-Government), annunciato dai due paesi alla fine del 2021.

Ma non solo, l’Austria e l’Italia hanno anche annunciato oggi un emendamento all’Accordo G2G, attraverso il quale l’Austria esercita opzioni per ulteriori 18 elicotteri, fornendo ulteriore prova della sua fiducia nella piattaforma selezionata. L’iniziativa G2G Italia-Austria mira a rafforzare la collaborazione bilaterale tra i due paesi e stabilire una partnership strategica in campo elicotteristico con l’Austria che guarda all’AW169M LUH per il suo piano di ammodernamento e sostituzione della sua vecchia flotta di Alouette III, in servizio fin dagli anni sessanta.

Gli AW169M LUH saranno in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni a supporto delle esigenze della difesa austriaca e della comunità nazionale come trasporto truppe, combattimento, protezione civile, risposta alle grandi emergenze, antincendio, soccorso in montagna e soccorso sanitario.