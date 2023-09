Leonardo: collaborazione per la difesa con BAE Systems e Mitsubishi

Leonardo, BAE Systems e Mitsubishi Heavy Industries hanno siglato un accordo che riflette la cooperazione trilaterale fra Italia, Regno Unito e Giappone per la difesa nell’ambito del Global Combat Air Program (GCAP).

Si tratta di una partnership strategica che vede le tre nazioni e le rispettive industrie della difesa unite per collaborare su obiettivi condivisi, legati alla realizzazione entro il 2035 di un sistema di difesa aerea di nuova generazione.

L’accordo rappresenta un volano importante per i partner industriali verso l’integrazione, la collaborazione e la condivisione di informazioni per la fase successiva del Global Combat Air Programme. L’intesa fa da cornice alle discussioni in corso per definire le condizioni a lungo termine, le capacità e i requisiti per lo sviluppo di un sistema di difesa di nuova generazione.