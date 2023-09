Apertura flat per Piazza Affari

Partenza poco mossa per i listini azionari in Europa. A Piazza Affari, il Ftse Mib è pressoché invariato (-0,04%) a 28.514 punti. Ben intonate Telecom Italia (+0,7%), Amplifon (+0,7%) e Stellantis (+0,6%), in calo Tenaris (-0,8%), Mps (-0,8%) e Iveco Group (-0,7%).

In mattinata verrà diffuso l’indice Zew che misura le prospettive dell’economia tedesca, dopo i dati del Regno Unito che hanno evidenziato una crescita oltre le attese dei salari e un aumento della disoccupazione.

Il focus però resta rivolto soprattutto al report di domani sull’inflazione statunitense e alla riunione di giovedì della Bce.

Sul Forex, l’euro/dollaro viaggia in area 1,073 mentre il dollaro/yen si riavvicina a quota 147. Tra le materie prime il petrolio (Brent) mantiene i guadagni accumulati nelle ultime sedute, portandosi a 90,8 dollari al barile.

Sull’obbligazionario europeo, spread Btp-Bund poco mosso a 175 punti base, con il decennale italiano al 4,37%.