Leonardo annuncia i conti del 2023, attesa per il Piano. Il commento dell’AD Cingolani

Leonardo ha annunciato di aver concluso il 2023 con ordini per un valore di € 17,9 miliardi (+3,8% vs 2022), al di sopra della guidance e ricavi per € 15,3 miliardi (+3,9% vs 2022), in linea con la guidance, riflettono la crescita di tutte le

divisioni.

Gli EBITDA sono stati pari a € 1,29 miliardi (+5,8% su base annua, in linea con la guidance, mentre il Free Operating Cash Flow è ammontato a € 635 milioni (+17,8% su base annua), al di sopra della guidance, grazie – ha precisato il colosso della difesa -alla crescita della Top-Line e alla politica disciplinata di costi e investimento.

In continuo calo l’indebitamento netto, con un miglioramento del 23% rispetto al 2022, a € 2,3 miliardi.

Leonardo ha commentato il dato spiegando che “la significativa generazione di cassa e ai proventi derivanti dalla cessione della quota minoritaria di DRS hanno permesso al gruppo di proseguire nel percorso di riduzione dell’indebitamento”.

Il Piano Industriale 2024-2028 di Leonarrdo verrà presentato il 12 marzo 2024. Così Roberto Cingolani, CEO e DG di Leonardo, ha commentati i conti del gruppo relativi al 2023.

“Andamento commerciale nei diversi business, flessibilità finanziaria, politica disciplinata dei costi e degli investimenti sono alla base dei risultati positivi raggiunti dall’azienda nel 2023. Le performance ottenute stanno riscontrando un apprezzamento anche da parte delle principali agenzie di credit rating e il giudizio di Investment Grade ne è esemplificativo”.