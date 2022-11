Le opportunità in Borsa: L’inflazione continua a salire in Europa

È da oggi disponibile il nuovo numero di “Le opportunità in Borsa”, la quindicinale dedicata a consulenti finanziari ed esperti di Borsa.

I principali indici di borsa a livello mondiale hanno registrato alcune sedute all’insegna della debolezza, nonostante continui a prevalere un certo ottimismo. Sono rientrate le tensioni in merito al missile che ha colpito la Polonia, in quanto si sarebbe trattato di un razzo antiaereo ucraino lanciato contro i missili russi. Segnali di ottimismo sono arrivati anche dall’incontro pre-G20 a Bali tra Xi Jinping e Joe Biden che fa pensare ad un miglioramento delle relazioni diplomatiche tra i due leader.

Sul fronte macro, il Pil dell’Eurozona del terzo trimestre è stato in linea con le attese attestandosi al 2,1% su base annuale, mentre il tasso di inflazione annuo è salito al 10,6% a ottobre, ancora in rialzo rispetto al 9,9% precedente e poco sotto al 10,7% atteso dagli analisti. Inflazione in crescita anche nel Regno Unito dove ha raggiunto l’11,1% a ottobre, oltre le stime (10,7%) e sui massimi degli ultimi 41 anni. Nel frattempo, la Bce ha avvertito in merito ai crescenti rischi sulla stabilità di tutti gli attori economici, dai governi alle famiglie, in un contesto in cui l’outlook dell’economia peggiora e l’inflazione resta su livelli record. Nella Financial Stability Review è stato riportato come l’aumento del costo della vita stia danneggiando la capacità delle persone di rimborsare i debiti, mentre il rallentamento della crescita minaccia i profitti aziendali.

Questa settimana saranno al centro dell’attenzione gli indici Pmi di novembre (mercoledì) di Eurozona, Regno Unito e Usa. Sul fronte banche centrali, avremo i verbali delle ultime riunioni di Bce e Fed importanti per capire l’atteggiamento sulle future mosse. Infine, giovedì si terrà la riunione dei ministri dell’energia Ue, nella quale si discuterà delle proposte della Commissione europea sui meccanismi di stabilizzazione del mercato energetico europeo, incluso un potenziale price cap sul gas. Lo stesso giorno Wall Street rimarrà chiusa per il giorno del Ringraziamento, mentre venerdì chiuderà anticipatamente per il Black Friday.

