BNP Paribas annuncia l’emissione di una nuova gamma di certificate Low Barrier Cash Collect su panieri azionari di durata triennale, con potenziali premi mensili con effetto memoria compresi tra lo 0,75% (9% p.a.) e il 2,05% (24,6% p.a.) del valore nominale. È possibile incassare la cedola anche nel caso di andamento negativo delle azioni sottostanti purché la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere sia pari o superiore al livello Barriera Premio (che è pari al 40% del valore iniziale delle azioni sottostanti). Qualora invece anche solo una delle azioni sottostanti quoti ad un valore inferiore al Livello Barriera Premio, il certificato prosegue senza pagare il premio. Gli eventuali premi non pagati non sono tuttavia persi definitivamente, grazie all’Effetto Memoria.

Inoltre, a partire dal sesto mese di vita, i certificati possono scadere anticipatamente qualora nelle date di valutazione mensili tutte le azioni che compongono il paniere quotino a un valore pari o superiore al rispettivo valore iniziale. In questo caso l’investitore riceve, oltre al premio mensile, il valore nominale (100 euro per strumento) oltre gli eventuali premi non pagati precedentemente.

Se i certificati arrivano a scadenza (14 novembre 2025), si prospettano due possibili scenari: se la quotazione di tutte le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al Livello Barriera a Scadenza, i prodotti rimborsano il valore nominale più il premio mensile e gli eventuali premi non pagati precedentemente; viceversa, se la quotazione di almeno una delle azioni che compongono il paniere è inferiore al Livello Barriera a Scadenza, i certificati pagano un importo commisurato al valore dell’azione del paniere con performance peggiore (con conseguente perdita, parziale o totale, del capitale investito).

Maggiori informazioni sulla gamma Cash Collect di BNP Paribas sono disponibili su https://investimenti.bnpparibas.it/prodotti-di-investimento/cash-collect/low-barrier-cash-collect/. Inoltre, sul sito dedicato https://investimenti.bnpparibas.it/ è sempre possibile consultare quotazioni, grafici in tempo reale e tutta la documentazione relativa ai certificati.