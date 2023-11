Lagarde: possibile revisione reinvestimenti PEPP della Bce

La Bce potrebbe presto riconsiderare la gestione del suo portafoglio di bond del valore di €1.700 miliardi, gonfiato dagli acquisti di titoli pandemici, come suggerito dalla Presidente Christine Lagarde.

“Abbiamo indicato che continueremo a reinvestire fino almeno al 2024”, ha dichiarato ai legislatori del Parlamento Europeo. “Questo è un argomento che probabilmente verrà discusso e preso in considerazione dal Consiglio Direttivo in un futuro non troppo lontano, e potremmo rivedere questa proposta.”

Diversi funzionari si sono espressi a favore di una conclusione anticipata dei reinvestimenti del programma PEPP, ma Lagarde è rimasta cauta dopo l’ultima riunione di politica monetaria di ottobre, affermando solo che la questione non era stata discussa, senza ulteriori dettagli.

Secondo le attuali indicazioni, i reinvestimenti dovrebbero continuare fino alla fine del prossimo anno. I fondi possono essere utilizzati per contrastare qualsiasi frammentazione nel mercato obbligazionario dell’area euro, motivo per cui alcuni funzionari sono restii a lasciare andare questo strumento.

Parlando delle prospettive economiche, Lagarde ha sottolineato i segnali di indebolimento del mercato del lavoro, un fattore chiave che i responsabili delle politiche stanno osservando per determinare l’impatto del rafforzamento monetario.

“Nonostante il rallentamento dell’attività, il mercato del lavoro rimane complessivamente resiliente, sebbene ci siano alcuni segnali che la crescita occupazionale potrebbe perdere slancio verso la fine dell’anno”, ha affermato Lagarde.

“Sebbene le prospettive a breve termine rimangano contenute, l’economia è destinata a rafforzarsi nuovamente nei prossimi anni con il calo dell’inflazione, la ripresa dei redditi reali delle famiglie e l’aumento della domanda di esportazioni dell’area euro”, ha aggiunto.

“Ci aspettiamo che il mantenimento dei tassi di interesse ai livelli attuali per un periodo sufficientemente lungo contribuirà in modo significativo al ripristino della stabilità dei prezzi. Questo non è il momento di iniziare a dichiarare la vittoria. Dobbiamo rimanere attenti alle diverse forze che influenzano l’inflazione e rimanere fermamente concentrati sul nostro mandato di stabilità dei prezzi.”