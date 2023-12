Lagarde (BCE): rischi per la crescita inclinati al basso

Così Christine Lagarde al termine della riunione di politica monetaria odierna.

La guerra ingiustificata della Russia contro l’Ucraina e il tragico conflitto in Medio Oriente sono fonti fondamentali di rischio geopolitico. Ciò potrebbe far sì che le imprese e le famiglie siano meno fiduciose nel futuro. La crescita potrebbe essere più elevata se l’aumento dei redditi reali aumentasse la spesa più del previsto o se l’economia mondiale crescesse più del previsto.

I rischi al rialzo per l’inflazione includono l’acuirsi delle tensioni geopolitiche, che potrebbero far aumentare i prezzi dell’energia nel breve periodo, e gli eventi meteorologici estremi, che potrebbero far salire i prezzi dei generi alimentari. L’inflazione potrebbe anche risultare più alta del previsto se le aspettative di inflazione si spostassero al di sopra del nostro obiettivo, o se i salari o i margini di profitto aumentassero più del previsto. Per contro, l’inflazione potrebbe sorprendere al ribasso se la politica monetaria frenasse la domanda più del previsto o se il contesto economico nel resto del mondo peggiorasse inaspettatamente, potenzialmente anche a causa del recente aumento dei rischi geopolitici