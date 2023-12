Agenzia Entrate, rottamazione cartelle: rate da saldare entro il 18 dicembre

Per chi non ha ancora saldato le prime due rate della rottamazione delle cartelle esattoriali, c’è un’opportunità di estensione. Secondo l’Agenzia della riscossione, il termine è stato posticipato fino al 18 dicembre, come previsto dal nuovo decreto anticipi.

Questo decreto approvato recentemente consente di effettuare il pagamento delle prime due rate della rottamazione-quater senza incorrere in sanzioni o interessi di mora. L’emendamento specifica che i pagamenti dovuti entro il 31 ottobre 2023 (per la prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (per la seconda rata) saranno considerati nei tempi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.