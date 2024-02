Lagarde (Bce): inflazione al 2% ma occorre più fiducia

“L’attuale processo disinflazionistico nell’area Euro è previsto proseguire, ma il Consiglio direttivo deve essere più fiducioso che ci porterà in maniera sostenibile al nostro obiettivo di inflazione del 2%”.

Così la presidente della Bce Christine Lagarde.

“Continueremo a seguire un approccio legato ai dati per determinare l’appropriato livello e la durata della restrizione tenendo conto delle prospettive di inflazione, delle dinamiche dell’inflazione di fondo e della forza della trasmissione della politica monetaria…siamo fiduciosi che ‘direzionalmente’ andiamo verso il 2% di inflazione in maniera tempestiva, ma come ho anche scritto nelle mie dichiarazioni iniziali dobbiamo essere più fiduciosi“.