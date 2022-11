Lagarde (BCE): “Alzeremo ancora i tassi per portare inflazione al 2%”

“Abbiamo agito con decisione, alzando i tassi di 200 punti base, e prevediamo di alzare ulteriormente i tassi fino ai livelli necessari per garantire che l’inflazione ritorni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%”. Così la presidente della Bce Christine Lagarde parlando allo European Banking Congress. “Gli acquisti di attività su larga scala erano necessari per espandere l’orientamento della politica quando i tassi di interesse erano vicini al limite inferiore. Ma nel contesto attuale, e riconoscendo che i tassi di interesse rimangono lo strumento più efficace per definire la nostra posizione politica, è opportuno che il bilancio sia normalizzato in modo misurato e prevedibile”