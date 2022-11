Amazon pronta a nuovi licenziamenti nel 2023

Amazon.com è pronta a ulteriori licenziamenti nel 2023. Stando a quanto riferito da Abc News, il ceo di Amazon, Andy Jassy, ha annunciato in una comunicazione interna che i licenziamenti continueranno il prossimo anno dopo che nei giorni scorsi è stato annunciato il taglio di circa 10mila dipendenti.

“Tali decisioni saranno condivise con i dipendenti e le organizzazioni interessate all’inizio del 2023”, afferma Andy Jassy in una lettera ai dipendenti di Amazon. “L’economia rimane in una situazione difficile e noi abbiamo assunto rapidamente negli ultimi anni” rimarca la Jassy che non ha specificato l’entità o i tempi dei nuovi licenziamenti.