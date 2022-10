La Truss fa mea culpa: avremmo dovuto preparare meglio terreno per piano fiscale

Il primo ministro britannico Liz Truss cerca parole rassicuranti per stemperare l’incertezza scatenata dall’annuncio del piano di taglio delle tasse. La nuova premier UK ha affermato che avrebbe dovuto fare di più per “porre le basi” meglio per cercare di ridurre al minimo la reazione del mercato, che ha visto la sterlina toccare minimi storici e un balzo consistente dei rendimenti dei Gilt (i titoli di Stato UK).

La Truss, che ha parlato nel primo giorno della conferenza annuale del partito conservatore, ha comunque confermato che andrà avanti con il piano che prevede miliardi di sterline di spesa aggiuntiva. “Capisco le preoccupazioni per quello che è successo questa settimana”, ha detto la Truss alla BBC, aggiungendo: “Sostengo il pacchetto che abbiamo annunciato e sostengo il fatto che lo abbiamo annunciato rapidamente perché dovevamo agire, ma accetto che avremmo dovuto gettare le basi meglio”.