UK: economia in crescita dello 0,2% nel secondo trimestre

L’economia del Regno Unito è cresciuta nel secondo trimestre, evitando una recessione estiva nonostante la crisi del costo della vita. La crescita dello 0,2% è stata un miglioramento a sorpresa rispetto alla precedente stima di un calo dello 0,1%, come ha dichiarato l’Office for National Statistics. Dati separati hanno mostrato che il deficit delle partite correnti si è ridotto a 33,8 miliardi di sterline (37,6 miliardi di dollari).

L’espansione del secondo trimestre significa che l’economia non è in recessione tecnica, come molti pensavano. È probabile che il crollo sia iniziato nel terzo trimestre, quando la produzione si è probabilmente contratta a causa del giorno festivo concesso in più per i funerali della Regina Elisabetta, e che si verifichino ulteriori cali nei due trimestri successivi.