“La saggezza del fare impresa” di Angelo Luigi Marchetti: il mito greco come chiave di lettura per il business moderno

Gli insegnamenti senza tempo della mitologia greca si trasformano in strumenti per affrontare le sfide del business contemporaneo. Nel suo nuovo libro, La saggezza del fare impresa, Angelo Luigi Marchetti esplora il concetto di metis — l’intelligenza pratica e strategica degli antichi Greci — e lo applica al mondo imprenditoriale di oggi. Edito da Marcianum Press, il saggio è disponibile in libreria e negli store digitali dal 21 febbraio.

Attraverso le figure di Atena, Ulisse, Prometeo ed Epimeteo, Marchetti guida i lettori in un viaggio tra mito e impresa, offrendo spunti di riflessione su qualità essenziali per gli imprenditori: la pazienza strategica, la capacità di cogliere il momento giusto e la trasformazione degli ostacoli in opportunità. “Non è un manuale con soluzioni preconfezionate”, spiega l’autore, “ma un invito a sviluppare una visione più ampia e consapevole del fare impresa”.

Con la prefazione della professoressa Marina Puricelli, “La saggezza del fare impresa” propone un originale intreccio tra mitologia e business, dimostrando come le storie del passato possano ispirare gli imprenditori di oggi nella gestione delle sfide quotidiane. Il libro sottolinea l’importanza di coltivare soft skills come la capacità di adattamento, il pensiero creativo e la leadership consapevole, elementi chiave per costruire relazioni solide e navigare in un mercato in continua evoluzione.

La formazione umanistica dell’autore emerge come un filo conduttore della sua ricerca: “La mitologia – afferma Marchetti – offre narrazioni potenti che parlano di sacrificio, onore, sfide e successi, temi che restano fondamentali anche nel mondo del business moderno“.

Angelo Luigi Marchetti, imprenditore e innovatore, nonché convinto sostenitore dell’integrazione tra tradizione e innovazione per creare valore in modo sostenibile, è alla sua quarta uscita in libreria come autore di saggi dopo “Mitologia d’impresa” (Marcianum Press, 2023), “I tre cerchi dell’innovazione” (Edizioni Este, 2021) e “L’imprenditore e il manager” (Edizioni Este, 2020).