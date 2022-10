La Bce mette il turbo ai Btp, mentre Piazza Affari fa poker di rialzi

Giovedì positivo per Piazza Affari che allunga a quattro la striscia di sedute positive consecutive. A dettare il ritmo al mercato sono state le trimestrali e il nuovo aumento dei tassi decretato dalla Bce. In chiusura il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,90% a quota 22.590 punti.

Come da attese la Bce oggi ha alzato i tassi di 75 punti base. Sebbene l’istituto centrale europeo abbia affermato che prevede di aumentare ulteriormente i tassi di interesse, i toni sono stati leggermente meno aggressivi e questo ha ridotto le aspettative sugli aumenti dei tassi in futuro, con il mercato che prezza un picco in area 2,65% l’anno prossimo, rispetto a quasi il 3% prima dell’annuncio della BCE. Nel dettaglio dal release della Bce, con riferimento ai futuri rialzi dei tassi, è stata eliminata la frase “per diverse altre riunioni”. Christine Lagarde ha rimarcato che con questo terzo rialzo “sono stati fatti progressi sostanziali nella rimozione dell’accomodamento monetario” e che l’entità dei futuri rialzi sarà decisa di volta in volta. Post-Bce sono scattati corposi gli acquisti sui titoli di Stato dell’area euro, con i BTP che hanno sovraperformato rispetto ai peers.

L’effetto di una Bce meno aggressiva del previsto si è fatto sentire soprattutto sul comparto utility con Enel (+3,12%), Terna (+2,44%) ed Hera (+5,09%) che sono stati tra i migliori performer di giornata.

Tra le big di Piazza Affari si segnalano invece le forti reazioni ribassiste di STM (-6,96%) e Moncler (-4,21%) ai riscontri del terzo trimestre. Di contro si è mossa in forte rialzo Saipem (+15,69%) che ha riportato ricavi trimestrali per 2,856 mld e utile netto adj di 7 mln, entrambi migliori del previsto (consensus indicava ricavi trimestrali a 2,296 mld e una perdita adj di 73 mln). Saipem ha inoltre rivisto al rialzo la guidance 2022.

Poco mossa infine Campari (-0,07%) nonostante i conti del 3° trimestre sopra le stime degli analisti con ricavi a 2 miliardi nei 9 mesi e +40,8% dell’utile grazie anche a effetto cambio.