L Catterton acquisisce KIKO: via libera dalla Commissione UE

La Commissione Europea ha dato il via libera all’acquisizione di KIKO, azienda italiana specializzata in cosmetici, da parte di L Catterton, società di investimento statunitense. L’annuncio dell’operazione risale ad aprile e si concentra sulla produzione e commercializzazione di prodotti di bellezza.

Dopo un’attenta valutazione, la Commissione ha stabilito che l’acquisizione non comporta rischi significativi per la concorrenza nel mercato, a causa delle modeste quote di mercato delle due aziende coinvolte. L’analisi è stata condotta attraverso una procedura semplificata per l’esame delle concentrazioni.