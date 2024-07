Dyson annuncia il licenziamento di 1000 dipendenti nel Regno Unito

Dyson ha reso noto un piano che prevede la riduzione di un quarto della sua forza lavoro nel Regno Unito, pari a circa 1000 licenziamenti. La misura rientra in un piano più ampio di riorganizzazione che prevede la riduzione della forza lavoro globale dell’azienda, composta da 15.000 dipendenti secondo quanto riporta il Financial Times.

L’annuncio dei tagli ai posti di lavoro arriva lo stesso giorno in cui il nuovo segretario di stato per le imprese e il commercio, Jonathan Reynolds, ha riunito oltre 100 leader aziendali per esporre le priorità del nuovo esecutivo guidato da Keir Starmer.