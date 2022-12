Kolinpharma prosegue buyback raggiungendo l’1,4% del capitale sociale

Kolinpharma nella giornata di oggi ha comunicato che, in merito all’avvio del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato, dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022, ha reso noto che, nel periodo dal 19 al 23 dicembre 2022, ha effettuato l’acquisto di n. 2.200 azioni proprie.

L’operazione, eseguita da MIT SIM in qualità di intermediario incaricato per conto della Società, è stata effettuata al prezzo medio ponderato pari ad Euro 8,65 e per un controvalore complessivo pari ad Euro 19.044.

A seguito delle suddette operazioni, la Società detiene, alla data del 23 dicembre 2022, n. 23.000 azioni proprie, pari allo 1,40% del capitale sociale.