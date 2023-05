KKR: rinuncia ad asta per diritti media Bundesliga

La società statunitense di private equity KKR avrebbe deciso di abbandonare la gara per l’acquisto di una quota nella divisione dei diritti media della Bundesliga, il principale torneo di calcio tedesco. La proposta di KKR sarebbe stata giudicata troppo bassa, secondo fonti anonime.

Al momento, CVC Capital Partners, Blackstone, EQT e Advent International stanno concorrendo per l’acquisto di una partecipazione del 12,5% in una società che gestirà i diritti di trasmissione nazionali e internazionali delle prime 36 squadre di calcio professionistiche in Germania. Gli investitori sono stati invitati a presentare offerte per i diritti di durata compresa tra 20 e 30 anni.

La Deutsche Fussball Liga, ente che governa il campionato di calcio professionistico tedesco, ha dichiarato la scorsa settimana che ridurrà il numero di contendenti nella fase successiva del processo.

In passato, la DFL aveva interrotto un processo simile per attirare investimenti da parte di fondi di private equity a causa dell’opposizione di tifosi e squadre. Il piano precedente prevedeva la vendita di una quota fino al 20% dell’unità media, allora valutata circa 18 miliardi di euro. KKR detiene una quota significativa nel gruppo mediatico tedesco Axel Springer, editore del più grande tabloid del paese, Bild Zeitung, e fornitore di streaming degli highlights delle partite di calcio.