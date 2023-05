Ariston: solida crescita nel 1Q23, Maurizio Brusadelli Ceo da agosto

Nel primo trimestre 2023 Ariston ha registrato una solida crescita dei ricavi (+37,6% rispetto al 1Q 2022), che si attestano a 760 milioni di euro (+7% pro-forma), trainata dalle soluzioni rinnovabili.

L’Ebit adjusted si incrementa del 46% a 73 milioni, con un margine del 9,6% rispetto ai ricavi.

Il free cash flow si attesta a -36 milioni, rispetto ai -45 milioni del primo trimestre 2022. La Posizione finanziaria netta (debito netto) è pari a 631 milioni, a seguito del pagamento per l’acquisizione di Wolf-Brink (in precedenza “CENTROTEC Climate Systems”) e dell’incremento stagionale del capitale circolante.

Il Chief Executive Officer Laurent Jacquemin ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, con effetto dal 27 luglio, ma rimarrà nel board come consigliere non esecutivo. Maurizio Brusadelli è stato indicato come candidato Chief Executive Officer, con nomina prevista il 3 agosto.