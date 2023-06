KKR acquisisce CIRCOR International per $1,6 miliardi in una transazione all-cash

I fondi gestiti da KKR, importante società statunitense di private equity, hanno recentemente concluso un accordo definitivo per l’acquisizione di CIRCOR International. Quest’ultima è una delle aziende leader a livello globale nella fornitura di prodotti e servizi di controllo del flusso per i settori industriale, aerospaziale e della difesa. La transazione, interamente in contanti, è valutata circa 1,6 miliardi di dollari, debito incluso.

L’accordo prevede che KKR acquisisca tutte le azioni ordinarie CIRCOR in circolazione al prezzo di 49 dollari per azione, pagate in contanti. Questo rappresenta un premio del 55% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della società registrato il 2 giugno 2023. L’operazione è stata strutturata in modo da garantire un ritorno significativo per gli azionisti di CIRCOR.