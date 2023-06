Assoreti: ad aprile raccolta netta a 4 miliardi di euro

Le Reti di consulenza realizzano ad aprile volumi di raccolta netta

pari a 4 miliardi di euro, un risultato in crescita del 9% rispetto a quanto realizzato ad aprile dello scorso anno (-32,3% m/m).

Lo rende noto Assoreti secondo cui si conferma la prevalenza degli investimenti sugli strumenti finanziari amministrati; il saldo delle movimentazioni in titoli è positivo per 3,2 miliardi di euro. Il bilancio mensile sui prodotti del risparmio gestito torna in positivo e vale 458 milioni di euro; la raccolta netta realizzata sui fondi comuni di investimento e sulle gestioni individuali compensa i deflussi dal comparto assicurativo. Le risorse nette mantenute su conti

correnti e depositi ammontano a 340 milioni di euro.