Kering acquisisce il 30% di Valentino

Kering, il colosso francese del lusso che detiene brand prestigiosi come Yves Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta e Pomellato, si espande ulteriormente nel settore con l’acquisizione del 30% del marchio di moda italiano Valentino. L’accordo è stato annunciato in concomitanza con la pubblicazione dei risultati semestrali di Kering.

Questa importante mossa della società francese è stata resa possibile grazie a un accordo con Mayhoola, un attivo fondo del Qatar nel settore luxury. Il valore dell’acquisto è di 1,7 miliardi di euro, pagati completamente in contanti, e segna una nuova fase per Kering nel mercato del lusso.

Ma l’accordo tra Kering e Mayhoola non si ferma qui: Kering ha ottenuto un’opzione per acquisire l’intero capitale sociale di Valentino entro il 2028. Questo permetterà a Mayhoola, che manterrà una quota del 70%, di entrare in futuro nel capitale di Kering. Questa prospettiva conferma la partnership avviata tra le due società, indicando un futuro promettente per entrambe nel settore della moda di lusso.