Kashkari (Fed): “Possibile pausa su tassi a giugno”

Il presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari ha affermato che potrebbe sostenere il mantenimento dei tassi di interesse sui livelli attuali nella prossima riunione della Federal Reserve, in programma a giugno.

In questo modo i funzionari guadagnerebbero più tempo per valutare gli effetti dei passati aumenti dei tassi e le prospettive di inflazione, ha affermato Kashkari in un’intervista a Dow Jones.

Ha poi aggiunto: “sono aperto all’idea che possiamo muoverci un po’ più lentamente da qui in avanti”, ribadendo però che una pausa non rappresenta la conclusione del ciclo di inasprimento.