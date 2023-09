Juventus in vendita? Titolo osservato speciale a Piazza Affari

Massima attenzione oggi a Piazza Affari al trend del titolo Juventus, dopo le indiscrezioni clamorose del quotidiano Il Giornale, secondo cui la famiglia Agnelli sarebbe pronta a vendere la società.

“Oggi la Juventus è in manifesta crisi, al centro di vicende giudiziarie, con l’ex presidente (Andrea Agnelli) trasferitosi in Olanda e il club sull’orlo del collasso, un bilancio devastato, tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un’opera di bonifica contabile, di essere messo sul mercato”.

“Juventus in vendita. In corso le grandi manovre per preparare l’addio al club”. E’ il titolo dell’articolo de Il Giornale pubblicato nella giornata di oggi, 11 settembre, firmato dai giornalisti Tony Damascelli e Osvaldo De Paolini.