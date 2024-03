Juventus annuncia aumento di capitale da 200 milioni

Dopo aver ottenuto il semaforo verde dalla Consob, la Juventus ha delineato le condizioni per un significativo aumento di capitale, che potrà raggiungere fino a 200 milioni di euro, inclusi i sovrapprezzi, come deciso dall’assemblea degli azionisti il 23 novembre 2023.

Le azioni appena emesse saranno disponibili per la sottoscrizione al prezzo di 1,582 euro l’una, suddivise in 0,120 euro destinati al capitale sociale e 1,462 euro come sovrapprezzo. L’operazione prevede l’emissione di massimo 126.374.938 nuove azioni, per un valore totale dell’aumento di capitale che si attesterà a circa 199.923.569,92 euro.

Queste nuove azioni saranno negoziabili sul mercato Euronext Milan e l’offerta sarà valida dal 11 marzo 2024 fino al 27 marzo 2024, inclusi.