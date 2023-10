JPMorgan ribassista su banche Ue, upgrade su healthcare

Gli strategist di JPMorgan consigliano di aprire una posizione ‘short’ sul settore bancario europeo. In una nota pubblicata oggi, hanno cambiato la loro valutazione su questo settore, passando da ‘neutral’ a ‘underweight’. “Se i rendimenti obbligazionari stanno raggiungendo il picco in questo trimestre, come sospettiamo, allora le banche potrebbero iniziare a incontrare difficoltà”, ha affermato il team di JPMorgan.

Il 2023 è stato un anno di buone performance per le azioni bancarie europee. L’indice STOXX Europe 600 Banks ha registrato un aumento di quasi l’8% dall’inizio dell’anno, contro un 1% dell’indice più ampio STOXX 600. Ciononostante, la banca americana ritiene che sia il momento di ridurre l’esposizione su questo settore.

JPMorgan ha invece migliorato la sua valutazione sul settore healthcare, passando da ‘neutral’ a ‘overweight’. Gli analisti affermano che questo comparto potrebbe trarre vantaggio, tra le altre cose, da “una maggiore esposizione al dollaro USA e da un beta basso”.

L’indice STOXX Europe 600 Healthcare ha registrato un leggero calo dello 0,4% dall’inizio dell’anno, toccando il livello più basso degli ultimi sette mesi venerdì, ma l’outlook sembra positivo secondo JPMorgan.