JPMorgan: il Ceo Dimon prepara cessione azioni per $141 mln

Jamie Dimon, CEO di JPMorgan., ha in programma di vendere azioni per un valore di circa $141 milioni, in una mossa inedita da quando ha assunto la guida del gigante di Wall Street quasi 18 anni fa.

Dimon e la sua famiglia cederanno 1 milione di azioni per scopi di diversificazione finanziaria e pianificazione fiscale.

Nonostante la cessione programmata, Dimon “continua a credere fermamente nelle prospettive dell’azienda e la sua partecipazione rimarrà significativa”, ha affermato JPMorgan in una dichiarazione.

Dimon e la sua famiglia detengono attualmente circa 8,6 milioni di azioni JPMorgan, il che significa che la l’operazione rappresenterebbe meno del 12% delle loro quote nella banca. Il suo patrimonio netto ammonta a circa $2 miliardi, secondo l’indice dei miliardari di Bloomberg. Dimon è il CEO più longevo di una grande banca statunitense.

Le azioni di JPMorgan arretrano del 2,3% a $137,55 a New York, rispetto alla chiusura di ieri in area 141 dollari.