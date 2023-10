Apple svela nuovi Mac e processori M3 il 30 ottobre

Lunedì 30 ottobre Apple terrà un evento online, denominato “Scary Fast” in vista di Halloween, nel corso del quale presenterà la versione aggiornata di uno dei suoi prodotti più iconici: il Mac, giunto ormai al 40° anniversario.

Apple non ha dichiarato esattamente cosa svelerà, ma nell’invito dell’evento è stata mostrata un’icona del software Mac. Secondo Bloomberg, l’azienda sta preparando nuovi laptop MacBook Pro e desktop iMac. I nuovi computer includeranno i primi processori M3 da 3 nanometri di Apple, un miglioramento significativo rispetto alla linea M2, lanciata per la prima volta nel giugno 2022.

I modelli rinnovati vengono lanciati in un momento critico per Apple. Il mercato del personal computing sta finalmente uscendo dal crollo post-pandemico e nuovi concorrenti stanno cercando di fare il loro ingresso nel settore. Tra questi, Nvidia che, secondo quanto riportato da Bloomberg questa settimana, sta sviluppando i propri processori per PC, e Qualcomm (nota per i suoi chip per smartphone), che sta cercando di penetrare nel mercato dei PC.

Il Mac non è più al centro dell’attività di Apple, ma rimane una fonte di entrate chiave. La divisione rappresenta circa il 10% delle vendite annuali, più dell’iPad e pressoché in linea con i prodotti wearable di Apple.

Secondo le stime di Wall Street il Mac porterà quasi 8,1 miliardi di dollari nel trimestre delle festività natalizie, in aumento rispetto all’anno scorso ma in calo rispetto allo stesso periodo di due anni fa, quando l’esplosione dell’home office stava ancora alimentando le vendite.