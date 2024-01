JPMorgan alza stipendio al CEO Jamie Dimon: $36 mln nel 2023

Nel 2023, JPMorgan Chase & Co ha deciso di incrementare il salario del suo CEO, Jamie Dimon, a $36 milioni. Questo aumento arriva in un anno in cui la banca ha ottenuto il profitto più elevato mai registrato nel settore bancario americano. Secondo una dichiarazione regolamentare rilasciata giovedì, il consiglio di amministrazione ha concesso a Dimon uno stipendio di $1,5 milioni e una compensazione incentivo basata sulle prestazioni di $34,5 milioni.

Il totale delle retribuzioni di Dimon è aumentato del 4,3% rispetto al 2022, quando aveva guadagnato $34,5 milioni. Il consiglio ha citato la crescita dell’azienda, la posizione di leadership nel mercato, la gestione del rischio, l’investimento in opportunità future e la promozione della diversità e delle migliori pratiche come motivi dell’aumento.

Nell’ultimo anno, JPMorgan ha realizzato un profitto di $49,6 miliardi, sostenuto dagli aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve e dall’acquisto di First Republic Bank in un’operazione coordinata dal governo. Le azioni della banca sono cresciute del 27% nel corso dell’anno, superando tutti i principali concorrenti.

Questo successo si è tradotto in aumenti salariali per i vertici dell’azienda. Il Presidente Daniel Pinto ha ricevuto $30 milioni, mentre il responsabile di lunga data del settore asset e wealth management, Mary Erdoes, e i co-responsabili del settore consumer banking, Jennifer Piepszak e Marianne Lake, hanno ricevuto ciascuno $18,5 milioni.

Dimon, che ricopre il ruolo di CEO da 18 anni, ha un patrimonio netto plurimiliardi e spesso riceve la retribuzione più alta tra i suoi pari. Nel 2021, il consiglio gli ha concesso un pacchetto di incentivi speciali del valore di oltre $50 milioni per rimanere fino almeno al 2026.