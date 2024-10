Mef: nuovo BTP a 7 anni, riapertura del BTP a 30 anni via sindacato

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato a Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE e Nomura Financial Products Europe il mandato per un’emissione dual tranche mediante sindacato di un nuovo benchmark BTP a 7 anni – scadenza 15 novembre 2031 – e di una riapertura per un importo non superiore a 3 miliardi di euro (no grow) del BTP a 30 anni – scadenza 1° ottobre 2054 e cedola 4,30% (ISIN IT0005611741). Lo si apprende in una nota del Tesoro nella quale si precisa che “la transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato”.