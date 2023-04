Johnson & Johnson tenta nuovamente di bloccare 38.000 cause per talco cancerogeno

Una consociata di Johnson & Johnson chiede nuovamente a un giudice statunitense di sospendere decine di migliaia di cause legali in cui si sostiene che il borotalco e altri prodotti a base di talco dell’azienda causano il cancro.

Nel corso di un’udienza che si terrà oggi a Trenton, nel New Jersey, prevista dalla legge fallimentare, che impedisce alle cause contro l’azienda di andare avanti durante la procedura del Chapter 11, dovrebbe proteggere anche J&J, che ha un valore di mercato di oltre 430 miliardi di dollari e non ha presentato alcuna istanza di fallimento.