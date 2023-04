EasyJet: utili supereranno previsioni del mercato

La compagnia aerea britannica EasyJet prevede che gli utili per l’intero anno supereranno le previsioni del mercato, grazie alle prenotazioni estive e la forte domanda durante la Pasqua, nonostante gli scioperi francesi.

“Prevediamo un forte impulso alle prenotazioni anche in estate, poiché i clienti danno priorità alla spesa per i viaggi e scelgono le compagnie aeree, come EasyJet, che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo e il miglior mix di destinazioni”, ha dichiarato l’amministratore delegato Johan Lundgren.

La capacità passeggeri della compagnia aerea è cresciuta del 40% nei primi tre mesi del 2023, con il 99,8% dei voli di Pasqua operativi.