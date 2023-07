Johnson & Johnson batte gli utili e aumenta la guidance per l’intero anno

Johnson & Johnson ha riportato giovedì ricavi e utili rettificati del secondo trimestre superiori alle aspettative di Wall Street grazie alla forte crescita delle vendite del settore medtech dell’azienda.

Rispetto alle aspettative di Wall Street, sulla base di un sondaggio condotto da Refinitiv tra gli analisti, l’azienza ha registrato un utile per azione a 2,80 dollari rettificati, contro i 2,62 dollari attesi e ricavi a 25,53 miliardi di dollari, contro i 24,62 miliardi di dollari previsti.

Il gigante farmaceutico ha registrato un utile netto di 5,14 miliardi di dollari, pari a 1,96 dollari per azione. Rispetto all’utile netto di 4,8 miliardi di dollari, pari a 1,80 dollari per azione, registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Escludendo alcune voci, l’utile per azione rettificato è stato di 2,80 dollari per il periodo.