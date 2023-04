Jefferies: rafforza l’alleanza con la giapponese SMBC che sale al 15% del capitale

Le azioni di Jefferies avanzano del 5% a Wall Street dopo che Sumitomo Mitsui Financial Group ha accettato di triplicare la propria partecipazione nella banca d’investimento americana e di estendere l’alleanza ad altre aree di business.

La banca giapponese, che nel 2021 aveva acquistato il 4,5% delle azioni in circolazione di Jefferies, intende aumentare tale investimento fino al 15%. L’obiettivo è collaborare su nuove opportunità nel settore della corporate finance e dell’investment banking, oltre che nelle vendite di azioni, nel trading e nella ricerca.

Questa operazione “permetterà di competere ancora più efficacemente contro le grandi banche che consideriamo i nostri principali concorrenti a livello globale e ci renderà un partner più solido per le grandi aziende quotate in borsa”, ha dichiarato il presidente di Jefferies, Brian Friedman, in un’intervista. “Non vi è praticamente alcuna sovrapposizione nelle competenze o nell’attenzione al cliente. Questo accordo è complementare per entrambe le parti.”

Il gruppo SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), con sede a Tokyo, si occuperà dei prodotti di credito e dei mercati del debito, mentre Jefferies gestirà le fusioni e acquisizioni e i mercati di capitale azionario.