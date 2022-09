Iveco: sviluppa partnership con Hyundai presentando all’IAA di Hannover il primo furgone a celle a combustibile

Iveco Group e Hyundai Motor Company hanno presentato oggi all’IAA Transportation 2022 di Hannover il primo IVECO eDAILY elettrico a celle a combustibile (FCEV). Iveco Group e Hyundai stanno facendo leva sulla loro collaborazione per contribuire ad accelerare la transizione verso zero emissioni nette di CO2.

Oggi IVECO e Hyundai annunciano l’eDAILY elettrico a celle a combustibile (FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle), che rappresenta il potenziale futuro del furgone IVECO più venduto e da più lungo tempo in produzione, con una gamma che attualmente comprende propulsioni tradizionali e a metano/biometano, nonché nuovi modelli elettrici a batteria (BEV, Battery Electric Vehicle).

Il prototipo funzionante dell’eDAILY FCEV è equipaggiato con il sistema di celle a combustibile a idrogeno da 90 kW di Hyundai e un motore elettrico da 140 kW. Sei serbatoi offrono una capacità di stoccaggio complessiva di 12 kg di idrogeno.

Il prototipo, con PTT (Peso Totale a Terra) 7,2 tonnellate, è stato testato in Europa, confermando un’autonomia di 350 km, un carico utile massimo di 3 tonnellate e un tempo di rifornimento entro i 15 minuti. L’eDAILY BEV, anch’esso lanciato oggi all’IAA, è più adatto per viaggi brevi, mentre l’eDAILY FCEV sarà un’opzione ideale per le consegne su lunghe distanze con carichi maggiori.