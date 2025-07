American Express supera le aspettative nel secondo trimestre

American Express ha battuto le attese nel secondo trimestre con ricavi per $17,86 miliardi (+9,3% a/a) e utili per azione pari a $4,08 (vs. $4,15 a/a).

Il volume di transazioni sulle carte di credito e altri prodotti emessi da Amex ha registrato un totale di 416,3 miliardi di dollari, superando le stime degli analisti di 412,8 miliardi di dollari.

“Abbiamo assistito a una spesa record dei titolari di carta nel trimestre, la domanda per i nostri prodotti premium è stata forte e la nostra performance creditizia è rimasta di prim’ordine,” ha dichiarato il CEO Steve Squeri.

Per il 2025 Amex prevede ricavi in crescita dell’8-10% e un EPS fra 15 e 15,50 dollari.