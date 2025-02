Italian Certificate Awards 2024, svelati tutti i vincitori della XVIII edizione

Si è tenuta ieri sera presso il Palazzo Mezzanotte di Borsa Italiana la cerimonia di premiazione dei migliori Certificati, Emittenti e Reti distributrici del 2024 per la XVIII edizione degli Italian Certificate Awards (ICA). Un evento che arriva a margine di un anno che ha visto il segmento dei certificati crescere e arricchirsi di tante novità sia a livello di sottostanti che di strutture.

L’organizzazione dell’evento

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera 6 febbraio 2025 nella prestigiosa cornice di Palazzo Mezzanotte, sotto il cappello del Certificate Journal e con il patrocinio di ACEPI e Borsa Italiana. Tra i media partner troviamo anche FinanzaOnline, mentre Wall Street Italia ha consegnato i premi ai vincitori.

© Fonte società

Le categorie di premio assegnate nel corso degli Awards 2024 sono state ventisette, alle quali si è arrivati, come da tradizione, in base ai risultati delle votazioni del pubblico, che si è tenuta online e una giuria specializzata che conferma la presenza dei massimi esperti del settore quali Gabriele Bellelli, trader e consulente finanziario indipendente, Giovanni Cuniberti, amministratore delegato della Cuniberti&Partners Sim Spa e docente all’Università degli studi di Torino, Pietro Di Lorenzo, fondatore e amministratore di SOS Trader, e Giuseppe Romano, direttore Ufficio Studi e Ricerche Consultique.

Nuovi traguardi per l’industria dei certificati

L’appuntamento si è confermato ancora una volta come il più importante dell’anno per l’industria dei certificati ed è stato fondamentale l’apporto del pubblico dei lettori del Certificate Journal e di tutti gli investitori e appassionati, che sono stati chiamati ad esprimere la propria preferenza e contribuire all’assegnazione dei premi finali.

Per la conquista dei riconoscimenti nelle 27 categorie di premio, ispirate alla classificazione ACEPI ed EUSIPA, erano in gara gli intermediari finanziari che hanno saputo proporre gli strumenti d’investimento migliori o più originali.

Nel 2024 il segmento dei certificati ha raggiunto importanti traguardi, non solo in termini numerici ma anche di importanza nei portafogli degli investitori italiani. Infatti, dietro solo ai BTP, i certificati sono gli strumenti più presenti nei portafogli di amministrato, a dimostrazione di come il grande sforzo di formazione e informazione di tutti i protagonisti stia venendo ripagato.

Al termine del 2024, i certificati di investimento disponibili in negoziazione su SeDeX e Cert-X erano più di 10 mila, più del doppio rispetto a fine 2019, e più di 5800 sono state le nuove emissioni nell’anno. Anche gli scambi e il turnover sono cresciuti e, rispetto al 2023, guardando al solo segmento investment, registrano incrementi rispettivamente del 45% e del 70%. Numeri che al termine del terzo trimestre del 2024 consentivano, secondo i dati pubblicati da Eusipa, all’Italia di essere il primo mercato europeo.

I nomi di tutti i vincitori

Di seguito la graduatoria di tutti i premi:

MIGLIOR EMITTENTE A CAPITALE PROTETTO – DIRECT LISTING

1) Leonteq

2) Marex

3) BNP Paribas

MIGLIOR EMITTENTE A CAPITALE PROTETTO – PUBLIC OFFER

1) Intesa Sanpaolo

2) BNP Paribas

3) UniCredit

MIGLIOR EMITTENTE A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO – DIRECT LISTING

1) Vontobel

2) Leonteq

3) BNP Paribas

MIGLIOR EMITTENTE A CAPITALE PROTETTO CONDIZIONATO – PUBLIC OFFER

1) Intesa Sanpaolo

2) BNP Paribas

3) Societe Generale

MIGLIOR EMITTENTE A CAPITALE NON PROTETTO – PUBLIC OFFER

1) Societe Generale

2) Barclays

3) UBS

MIGLIOR EMITTENTE A LEVA FISSA

1) Societe Generale

2) Vontobel

3) BNP Paribas

MIGLIOR EMITTENTE A LEVA DINAMICA

1) BNP Paribas

2) UniCredit

3) Vontobel

MIGLIOR EMITTENTE CLN/CLC

1) BNP Paribas

2) Deutsche Bank

3) Intesa Sanpaolo

MIGLIOR EMITTENTE AMC

1) Vontobel

2) BNP Paribas

3) SmartETN

MIGLIOR CERTIFICATO YIELD ENHANCEMENT

1) Vontobel

2) BNP Paribas

3) Banco BPM

MIGLIOR CERTIFICATO YIELD ENHANCEMENT

1) Vontobel

2) Mediobanca

3) BNP Paribas

PREMIO ALLA CAPACITÀ DI INNOVAZIONE

1) BNP Paribas

2) Vontobel

3) Societe Generale

PREMIO SPECIALE BEST CONTRIBUTOR – NEWCOMER

1) Natixis

PREMIO BEST DISTRIBUTION NETWORK RETI BANCARIE

1) Banco BPM

2) BNL

PREMIO BEST DISTRIBUTION NETWORK RETI PRIVATE

1) Banca Generali

2) Intesa Sanpaolo

3) BNL

MIGLIOR CERTIFICATO LOW STRIKE

1) Vontobel

2) Marex

3) Intesa Sanpaolo

MIGLIOR CERTIFICATO CALLABLE

1) Barclays

2) BNP Paribas

3) BNP Paribas

PREMIO SPECIALE MIGLIORE TRADING HOUSE

1) Banca Sella

MIGLIOR CERTIFICATO ESG

1) UniCredit

2) Societe Generale

3) Vontobel

PREMIO BEST EDUCATIONAL

1) ACEPI

MIGLIOR SITO WEB EMITTENTE

1) BNP Paribas

PREMIO SPECIALE DIGITAL MEDIA

1) BNP Paribas

PREMIO SPECIALE BEST BROKER ON-LINE

1) Directa

2) Fineco

3) Intermonte

CERTIFICATO DELL’ANNO

1) Marex

2) Vontobel

3) Banco BPM

PREMIO SPECIALE CERTIFICATE JOURNAL

1) Banco BPM

2) Marex

3) BNP Paribas

EMITTENTE DELL’ANNO

1) UniCredit

2) Vontobel

3) BNP Paribas

PREMIO SPECIALE WALL STREET ITALIA

1) BNP Paribas

Per maggiori informazioni visita il sito dedicato: www.italiancertificateawards.eu.